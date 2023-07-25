Хорнер ответил на слова Вольфа о том, что Ферстаппен опускает соперников на уровень Ф-2

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал слова своего коллеги из «Мерседеса» Тото Вольфа, который отметил, что на фоне Макса Ферстаппена все остальные гонщики выглядят как пилоты Формулы-2.
«То, как работает команда, зависит от деталей. На данный момент мы не оставляем камня на камне от соперников, потому что наша стратегия была сильной, быстрый пит-стоп Переса, который ребята сделали за 1,9 секунды, также очень быстрые остановки для Макса.
Вы видите, как целая команда работает на таком высоком уровне. В Формуле-1 нет универсального волшебного решения, и это всегда комбинация факторов, которые должны объединиться для достижения такого рода результатов», — приводит слова Хорнера Racingnews365.
Напомним, в минувшие выходные Ферстаппен стал победителем Гран-при Венгрии. «Ред Булл» установил рекорд, одержав 12-ю победу подряд.
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