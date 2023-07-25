Марко: нынешний «Ред Булл» — лучшая команда в нашей истории? Думаю, да

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что в нынешнем сезоне австрийская команда может вновь выиграть Кубок конструкторов и при этом её пилоты могут занять первые два места в общем зачёте.

«Можно ли назвать нынешний «Ред Булл» лучшей командой в нашей истории? Думаю, да, за счёт очень высокой эффективности и того, что результаты даются нам с относительной лёгкостью. Нам ещё никогда не удавалось выиграть чемпионат, заняв при этом два первых места в зачёте пилотов, и выиграть Кубок конструкторов. В 2023 году это вполне может случиться», — приводит слова Марко Speedweek.

«Ред Булл» в нынешнем сезоне выиграл все 11 этапов. В Кубке конструкторов австрийская команда лидирует с 452 набранными очками.