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Сын Ральфа Шумахера и племянник Михаэля: мой кумир в Формуле-1 – Хэмилтон

Сын Ральфа Шумахера и племянник Михаэля: мой кумир в Формуле-1 – Хэмилтон
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Немецкий гонщик Давид Шумахер, сын Ральфа Шумахера и племянник Михаэля, ответил на вопрос по поводу кумира в Формуле-1.

«Кумир в Формуле-1? Должен сказать, что я довольно поздно начал следить за Формулой-1. В то время доминировала команда «Мерседес». Именно тогда я стал обращать внимание на Льюиса Хэмилтона. Что в нём особенно в нём вдохновляет? Здорово, что он может сохранять спокойствие. При этом он показывает высокую производительность. В этом году «Мерседесу» действительно приходится нелегко, как и в прошлом. При этом было так много моментов, когда он был просто невероятно быстр. А его результаты в квалификациях то и дело удивляют. Я всегда очень уважал его за это. Удалось ли мне познакомиться с Хэмилтоном? Нет, пока нет — но всё впереди», — сказал Давид в интервью Ran Racing.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:

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