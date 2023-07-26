Вильнёв: Риккардо – молодец. Провёл политическую работу, которую де Врис не заметил

Чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв прокомментировал переход австралийского пилота Даниэля Риккардо в «Альфа Таури». В итальянской команде он заменил голландского гонщика Ника де Вриса.

«Даниэль отдыхал несколько месяцев и провёл некоторую политическую работу с [Хельмутом Марко], которую [Ник де Врис] не заметил. Молодец. С другой стороны, это впечатляет – для возвращения в Формулу-1 и пилотирования великолепных автомобилей достаточно широкой улыбки и социальных сетей. Невероятно. Ни одному другому гонщику ещё не позволяли вернуться в Формулу-1 после четырёх столь жалких сезонов», — приводит слова Вильнёва GPFans со ссылкой на Canal+.

В «Альфа Таури» показали, как встретили на базе Даниэля Риккардо: