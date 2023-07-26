Вольф: в 2024 году нам нужны изменения, мы рассматриваем все возможные концепты болида
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Руководитель «Ред Булл» Тото Вольф высказался о работе команды над болидом на следующий сезон Формулы-1 и отметил, что рассматриваются все возможные концепты будущей машины.
«В 2024 году нам нужно много изменений. Направление, которое развивает наша команда, довольно интересно. Мы видим возможности и ничего не отбрасываем в сторону. Мы рассматриваем каждый концепт, который видели на других машинах. Вопрос в том, как это работает, принесёт ли нам пользу, не будем ли мы отвлекаться от своего пути», — приводит слова Вольфа Autosport.
В нынешнем сезоне «Мерседес» располагается на втором месте в Кубке конструкторов. В активе немецкой команды 223 очка, и они отстают от лидирующего «Ред Булл» на 229 баллов.
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