Вольф: в 2024 году нам нужны изменения, мы рассматриваем все возможные концепты болида

Руководитель «Ред Булл» Тото Вольф высказался о работе команды над болидом на следующий сезон Формулы-1 и отметил, что рассматриваются все возможные концепты будущей машины.

«В 2024 году нам нужно много изменений. Направление, которое развивает наша команда, довольно интересно. Мы видим возможности и ничего не отбрасываем в сторону. Мы рассматриваем каждый концепт, который видели на других машинах. Вопрос в том, как это работает, принесёт ли нам пользу, не будем ли мы отвлекаться от своего пути», — приводит слова Вольфа Autosport.

В нынешнем сезоне «Мерседес» располагается на втором месте в Кубке конструкторов. В активе немецкой команды 223 очка, и они отстают от лидирующего «Ред Булл» на 229 баллов.