«Феррари» официально объявила об уходе Лорана Мекиса

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» на своём официальном сайте сообщила об уходе спортивного директора «Скудерии» Лорана Мекиса. Он не приедет на Гран-при Бельгии, который пройдёт в ближайшие выходные.

Специалист провёл в «Феррари» 4,5 года. Команда поблагодарила Мекиса за проделанную работу. Ранее было объявлено, что он сменит Франца Тоста на посту руководителя «Альфа Таури».

Сообщается, что в «Феррари» Мекиса заменит Диего Йоверно, который работает в итальянском гоночном коллективе уже 23 года. Он будет отвечать за все спортивные вопросы и поддерживать связь с Международной автомобильной федерацией (ФИА).

Напомним, в этом сезоне Формулы-1 «Феррари» располагается на четвёртом месте в Кубке конструкторов. «Скудерия» набрала 167 очков и уступает «Астон Мартин», «Мерседесу» и «Ред Булл».