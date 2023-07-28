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Формула-1, Гран-при Бельгии: квалификация, онлайн-трансляция

Формула-1, Гран-при Бельгии: квалификация, онлайн-трансляция
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Сегодня, 28 июля, состоится квалификация 13-го этапа сезона-2023 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Бельгии. Этап принимает стационарная трасса «Спа-Франкоршам» в Спа. Начало квалификации запланировано на 18:00 мск.

Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте на данный момент тоже лидирует Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Онлайн-трансляция квалификации

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