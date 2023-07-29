Формула-1, Гран-при Бельгии: онлайн-трансляция спринта начнётся в 18:00

Сегодня, 29 июля, на стационарной трассе «Спа-Франкоршам» в Спа состоится спринтерская гонка 13-го этапа сезона-2023 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бельгии.
Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте на данный момент тоже лидирует Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.
Начало спринтерской гонки Формулы-1 запланировано на 18:05 мск — старт был отложен на 35 минут из-за задержки спринт-квалификации. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Бельгии — 2023. Онлайн-трансляция спринта
- 29 июля 2023
-
14:31
-
14:30
-
14:15
-
14:14
-
14:10
-
14:07
-
13:32
-
13:27
-
12:58
-
12:53
-
11:59
-
10:52
-
10:31
-
10:08
-
10:01
-
09:00
-
02:41
-
01:28
-
00:03
- 28 июля 2023
-
23:20
-
21:58
-
21:46
-
21:42
-
21:00
-
21:00
-
20:37
-
20:33
-
20:27
-
20:17
-
20:06
-
20:02
-
19:59
-
19:51
-
19:47
-
19:23