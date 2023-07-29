Формула-1, Гран-при Бельгии: онлайн-трансляция спринта начнётся в 18:00

Сегодня, 29 июля, на стационарной трассе «Спа-Франкоршам» в Спа состоится спринтерская гонка 13-го этапа сезона-2023 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бельгии.

Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте на данный момент тоже лидирует Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

Начало спринтерской гонки Формулы-1 запланировано на 18:05 мск — старт был отложен на 35 минут из-за задержки спринт-квалификации. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Бельгии — 2023. Онлайн-трансляция спринта