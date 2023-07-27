«Мерседес» опробует новые боковые понтоны на Гран-при Бельгии

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» подготовила к Гран-при Бельгии новые боковые понтоны. Соответствующими фотографиями у себя в социальных сетях поделился известный журналист Альберт Фабрега.
Кроме того, гоночный коллектив модифицировал форму воздуховодов и заднее антикрыло.
Фото: https://twitter.com/AlbertFabrega
Фото: https://twitter.com/AlbertFabrega
Фото: https://twitter.com/AlbertFabrega
Гран-при Бельгии пройдёт с 28 по 30 июля.
В настоящий момент «Мерседес» занимает второе место в Кубке конструкторов, набрав 223 очка. Уверенно лидирует австрийский гоночный коллектив «Ред Булл», на счету которого 452 балла. Топ-3 замыкает «Астон Мартин» (184 очка).
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
Ранее пилот «Мерседеса» Джордж Расселл обратил внимание на опасность проведения Гран-при Бельгии в дождевых условиях из-за низкой видимости.
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