Расписание трансляций Гран-при Бельгии Формулы-1 2023 года

С 28 по 30 июля на автодроме «Спа-Франкоршам» в Спа пройдёт Гран-при Венгрии Формулы-1 — 13-й этап сезона-2023.

Все заезды будут транслироваться в Великобритании на телеканале Sky Sports. Также трансляция будет доступна на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.

Что касается трансляции в России, то официально гонки Формулы-1 посмотреть на территории РФ нельзя.

Формула-1 Гран-при Бельгии — 2023. Расписание трансляций уикенда (время московское):

Пятница, 28 июля

14:30. Первая тренировка Гран-при Бельгии Формулы-1

18:00. Квалификация Гран-при Бельгии Формулы-1

Суббота, 29 июля

13:30. Спринт-квалификация Гран-при Бельгии Формулы-1

17:30. Спринт Гран-при Бельгии Формулы-1

Воскресенье, 30 июля

16:00. Гонка Гран-при Бельгии Формулы-1