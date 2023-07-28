Расписание трансляций Гран-при Бельгии Формулы-1 2023 года

С 28 по 30 июля на автодроме «Спа-Франкоршам» в Спа пройдёт Гран-при Венгрии Формулы-1 — 13-й этап сезона-2023.
Все заезды будут транслироваться в Великобритании на телеканале Sky Sports. Также трансляция будет доступна на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.
Что касается трансляции в России, то официально гонки Формулы-1 посмотреть на территории РФ нельзя.
Формула-1 Гран-при Бельгии — 2023. Расписание трансляций уикенда (время московское):
Пятница, 28 июля
14:30. Первая тренировка Гран-при Бельгии Формулы-1
18:00. Квалификация Гран-при Бельгии Формулы-1
Суббота, 29 июля
13:30. Спринт-квалификация Гран-при Бельгии Формулы-1
17:30. Спринт Гран-при Бельгии Формулы-1
Воскресенье, 30 июля
16:00. Гонка Гран-при Бельгии Формулы-1
- 28 июля 2023
-
11:05
-
10:37
-
10:15
-
09:51
-
09:00
-
00:35
- 27 июля 2023
-
23:53
-
23:11
-
23:10
-
22:38
-
22:03
-
21:56
-
21:09
-
20:17
-
20:13
-
19:39
-
18:45
-
18:07
-
17:55
-
16:35
-
15:35
-
14:59
-
14:14
-
13:27
-
12:41
-
12:02
-
11:15
-
10:22
-
09:44
-
00:38
- 26 июля 2023
-
23:20
-
22:14
-
20:53
-
19:58
-
19:00