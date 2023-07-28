Вольф: Хэмилтон добился большей производительности за счёт заднего антикрыла

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф оценил выступление команды в квалификации Гран-при Бельгии. Льюис Хэмилтон показал четвёртый результат, но будет стартовать третьим из-за штрафа Макса Ферстаппена, а Джордж Расселл финишировал с восьмым временем.
Третье место — это хорошо. Вы можете видеть, что со второго места результаты очень плотные. Я думаю, мы не смогли по-настоящему оценить, работают ли наши новые детали из-за сложных условий, поэтому давайте надеяться на сухую субботу и сухое воскресенье.
Вы можете видеть, что у Льюиса и Джорджа очень разные задние антикрылья и их конфигурации, и вы можете видеть, что Льюис просто способен добиться большей производительности за счёт этого.
У Джорджа сзади антикрыло размером с амбарную дверь, и это может положительно сказаться на работе шин в воскресенье, но сегодня это не помогло нам, поэтому мы должны оценить, почему этого не произошло», — приводит слова Вольфа Sky Sports.
- 28 июля 2023
-
21:58
-
21:46
-
21:42
-
21:00
-
21:00
-
20:37
-
20:33
-
20:27
-
20:17
-
20:06
-
20:02
-
19:59
-
19:51
-
19:47
-
19:23
-
17:54
-
17:43
-
17:09
-
16:50
-
16:23
-
16:16
-
16:09
-
16:05
-
15:52
-
15:45
-
15:34
-
15:10
-
15:03
-
14:49
-
14:13
-
13:19
-
12:35
-
12:02
-
11:05
-
10:37