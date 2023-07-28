Вольф: Хэмилтон добился большей производительности за счёт заднего антикрыла

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф оценил выступление команды в квалификации Гран-при Бельгии. Льюис Хэмилтон показал четвёртый результат, но будет стартовать третьим из-за штрафа Макса Ферстаппена, а Джордж Расселл финишировал с восьмым временем.

Третье место — это хорошо. Вы можете видеть, что со второго места результаты очень плотные. Я думаю, мы не смогли по-настоящему оценить, работают ли наши новые детали из-за сложных условий, поэтому давайте надеяться на сухую субботу и сухое воскресенье.

Вы можете видеть, что у Льюиса и Джорджа очень разные задние антикрылья и их конфигурации, и вы можете видеть, что Льюис просто способен добиться большей производительности за счёт этого.

У Джорджа сзади антикрыло размером с амбарную дверь, и это может положительно сказаться на работе шин в воскресенье, но сегодня это не помогло нам, поэтому мы должны оценить, почему этого не произошло», — приводит слова Вольфа Sky Sports.