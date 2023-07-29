Старт спринт-квалификации ГП Бельгии на неопределённое время отложен из-за дождя

Сегодня, 29 июля, в Бельгии на автодроме «Спа-Франкоршам» должна пройти квалификация к спринтерской гонке Гран-при Бельгии. Начало сессии было запланировано на 13:00 мск, но из-за сильного дождя старт квалификации был перенесён на неопределённый срок.

Спринт-квалификация определит стартовую решётку для спринтерской гонки, которая должна пройти сегодня же, в 17:30.

Гран-при Бельгии — 12-й по счёту этап Формулы-1 в нынешнем сезоне и третий уикенд со спринтом. С сезона-2023 к спринтерской гонке проводится отдельная квалификация, результаты которой не влияют на стартовую решётку основной гонки. Всего таких этапов будет шесть: Гран-при Азербайджана, Гран-при Австрии, Гран-при Бельгии, Гран-при Катара, Гран-при США (Остин) и Гран-при Бразилии.