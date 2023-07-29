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ФИА сдвинула время начала спринта ГП Бельгии на 35 минут

ФИА сдвинула время начала спринта ГП Бельгии на 35 минут
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Международная автомобильная федерация (ФИА) сообщила, что спринтерская гонка Гран-при Бельгии будет перенесена на 35 минут и начнётся в 18:05 мск. Изначально старт сессии был запланирован на 17:30 мск.

Связано такое решение с задержкой старта спринт-квалификации из-за сильного дождя. Она началась в 13:35 вместо 13:00. Отмечается, что между спринт-квалификацией и спринтерской гонкой должно пройти 4,5 часа.

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