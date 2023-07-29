Стролл разбил машину в спринт-квалификации ГП Бельгии, рискнув выехать на сликах

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл попал в аварию в конце второго сегмента спринт-квалификации Гран-при Бельгии Формулы-1. Трасса «Спа-Франкоршам» подсыхала, и Стролл с командой решились выехать на сликах, на комплекте «медиума». Однако Лэнс не справился с управлением и в итоге разбил машину на втором секторе на последней минуте сессии. После этого у других гонщиков уже не было шанса улучшить своё время.

Интересно, что из-за аварии Стролла также пострадал его напарник по «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Испанец не проехал ни одного быстрого круга и теперь будет стартовать в спринте 15-м, позади Стролла.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию сессии:

Формула-1. Гран-при Бельгии. Спринт-квалификация. Онлайн