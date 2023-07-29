Перес пожаловался на опасную ситуацию, возникшую в конце спринт-квалификации

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал итоги спринт-квалификации Гран-при Бельгии и пожаловался на опасную ситуацию в конце сессии, когда он попал в трафик.

«Это был полный бардак. Суперопасная ситуация, в которой я оказался на сухой полосе, а остальные передо мной просто остановились. Разница в скорости была огромной, так что это действительно очень плохая ситуация. Затем я провёл последний круг на хвосте у Леклера и ничего не мог сделать, просто был за ним. Это было не очень хорошо. К сожалению, у нас не было хорошей скорости. Спринт будет ещё одной возможностью для нас, но мы, конечно, не использовали свои шансы по максимуму», — приводит слова Переса Racingnews365.

Поул по итогам квалификации завоевал Макс Ферстаппен, который опередил гонщика «Макларена» Оскара Пиастри на 0,011 секунды.