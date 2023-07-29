Стало известно, когда начнётся спринт Гран-при Бельгии

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Стало известно, когда будет дан старт спринта Гран-при Бельгии Формулы-1, который был задержан из-за дождя. Прогревочный круг начнётся в 18:35 мск, сообщает дирекция Гран-при.

Начало спринта пройдёт с машиной безопасности по установленному регламенту.

Тройку лидеров по итогам спринт-классификации возглавил пилот команды «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, вторым стал австралиец Оскар Пиастри (+0,011 сек.) из «Макларена», а третьим — Карлос Сайнс (+0,025 сек.), представляющий «Феррари».

Формула-1. Гран-при Бельгии. Спринт-квалификация:

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:49,056.

2. Оскар Пиастри «Макларен» 1:49,067.

3. Карлос Сайнс «Феррари» 1:49,081.

4. Шарль Леклер «Феррари» 1:49,251.

5. Ландо Норрис «Макларен» 1:49,389.

6. Пьер Гасли «Альпин» 1:49,700.

7. Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1:49,900.

8. Серхио Перес «Ред Булл» 1:49,961.

9. Эстебан Окон «Альпин» 1:50,494.

10. Джордж Расселл «Мерседес» 1:55,742.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию спринтерской гонки Гран-при Бельгии.