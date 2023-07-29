Стало известно, когда начнётся спринт Гран-при Бельгии

Стало известно, когда будет дан старт спринта Гран-при Бельгии Формулы-1, который был задержан из-за дождя. Прогревочный круг начнётся в 18:35 мск, сообщает дирекция Гран-при.
Начало спринта пройдёт с машиной безопасности по установленному регламенту.
Тройку лидеров по итогам спринт-классификации возглавил пилот команды «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, вторым стал австралиец Оскар Пиастри (+0,011 сек.) из «Макларена», а третьим — Карлос Сайнс (+0,025 сек.), представляющий «Феррари».
Формула-1. Гран-при Бельгии. Спринт-квалификация:
1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:49,056.
2. Оскар Пиастри «Макларен» 1:49,067.
3. Карлос Сайнс «Феррари» 1:49,081.
4. Шарль Леклер «Феррари» 1:49,251.
5. Ландо Норрис «Макларен» 1:49,389.
6. Пьер Гасли «Альпин» 1:49,700.
7. Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1:49,900.
8. Серхио Перес «Ред Булл» 1:49,961.
9. Эстебан Окон «Альпин» 1:50,494.
10. Джордж Расселл «Мерседес» 1:55,742.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию спринтерской гонки Гран-при Бельгии.
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