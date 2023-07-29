Гасли поделился ощущениями после финиша на третьем месте в спринте Гран-при Бельгии
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Французский гонщик команды «Альпин» Пьер Гасли, занявший третье место по итогам спринта Гран-при Бельгии Формулы-1, прокомментировал ход гонки.
«Это потрясающе, я очень рад финишировать в тройке лучших, особенно здесь, в Спа, где гонка ощущается как домашняя в отсутствие Гран-при Франции.
Условия были очень тяжёлыми. Я очень счастлив, мы вовремя заехали на пит-лейн и сумели удержать Льюиса позади до конца гонки.
Я выложился на полную, я видел, как Льюис возвращается и становится ближе. Я просто пытался сосредоточиться на вождении, проезжая чистые круги. Это было нелегко, но я отдал всё, и это принесло свои плоды. Я очень рад за всех ребят и завтра сделаю всё возможное», — приводит слова Гасли Sky Sports.
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