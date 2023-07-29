Пиастри: старался изо всех сил, но не мог противостоять Ферстаппену

Австралийский гонщик команды «Макларен» Оскар Пиастри, финишировавший вторым по итогам спринта Гран-при Бельгии Формулы-1, оценил своё выступление и поблагодарил команду.

«Очень-очень счастлив. Мы старались изо всех сил, когда появилась машина безопасности и ехала несколько кругов впереди. Я старался изо всех сил, но мы не могли противостоять Максу (Ферстаппену. — Прим. «Чемпионата»).

Приятно быть на втором месте. Не учитывая Макса, у нас был действительно высокий темп, что полностью является заслугой команды. Последние три уикенда действительно стали особенными в сравнении с тем, где мы были раньше, так что я не могу выразить, насколько я им благодарен», — приводит слова Пиастри Sky Sports.

Третье место по итогам спринта занял гонщик команды «Альпин» Пьер Гасли.