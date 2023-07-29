Алонсо рассказал, из-за чего попал в аварию в спринте Гран-при Бельгии Формулы-1

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал сход в спринтерской гонке Гран-при Бельгии, состоявшейся сегодня, 29 июля, в Спа.
Напомним, Алонсо потерял контроль над машиной, заехав на мокрый бордюр, после чего его несколько раз развернуло и вынесло за пределы трассы.
«Я был близко к Нико [Хюлькенбергу] на въезде в «Пуон» (название поворота. — Прим. «Чемпионата»). Я потерял сцепление, задел белую линию и просто лишился управления над машиной. Рассчитывать уровень сцепления в каждом повороте непросто. Было очень скользко, и это была моя ошибка. Хотя мы всё равно не попали бы в очковую зону. Учитывая то, что было всего 11 кругов, было тяжело претендовать на очки», – приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».
- 29 июля 2023
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