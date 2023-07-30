Стюарда Ф-1 обвиняют в расизме из-за штрафа Хэмилтону и старых слов о Ферстаппене

Один из стюардов ФИА Дерек Уорвик подвергся травле в интернете со стороны фанатов семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона после того, как было принято решение оштрафовать пилота «Мерседеса» на пять секунд за контакт с Серхио Пересом.
В итоге, из-за штрафа Хэмилтон стал восьмым в спринтерской гонке Гран-при Бельгии. Фанаты Хэмилтона нашли старый твит Уорвика, где он назвал Макса Ферстаппена «следующей великой надеждой белых», и начали обвинять бывшего пилота и ФИА в расовой дискриминации и предвзятом отношении к их кумиру:
«ФИА продолжает работать с этим грязным фанатиком, а Хэмилтон продолжает подвергаться дискриминации с его стороны. Усугубляется это тем, что ФИА и «Мерседес» ничего не делают».
«ФИА намеренно ставит этого человека работать. Даже после ограбления в Абу-Даби. Это выше моего понимания».
«Формула-1 коррумпирована».
Стоит отметить, что тема с оскорблениями Уорвика попала в тренды социальных сетей. На эту тему появилось уже более трёх тысяч твитов.
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