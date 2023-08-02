Вольф назвал популярную песню, от которой Льюиса Хэмилтона начинает «тошнить»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что пилот команды Льюис Хэмилтон совершенно не переносит популярную в своё время песню Thunderstruck австралийской группы AC/DC.

«Очевидно, его вкус гораздо изощрённее. Много лет назад я спросил у него: «Что бы ты подумал, если бы мы включили Thunderstruck группы AC/DC в боксах перед тем, как отправиться с машинами, а механики бы послушали?» И он ответил: «Меня бы стошнило!» На этом дискуссия закончилась», — приводит слова Вольфа BBC.

В настоящий момент Хэмилтон занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 148 очков. Уверенно лидирует голландский гонщик Макс Ферстаппен, на счету которого 314 баллов. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес (189 очков). Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо (149 баллов).

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом: