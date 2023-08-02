Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«В перерыве плакал в туалете». Тото Вольф вспомнил о работе в банке

«В перерыве плакал в туалете». Тото Вольф вспомнил о работе в банке
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал об опыте работы в банке. Это было в 1994 году.

«Было очень трудно. Я отправился на стажировку в банк в Варшаве – моя мать полька. Помню, мне совсем не нравилось. Было жаркое лето, и мои друзья были в отпуске или участвовали в гонках, а мне приходилось работать. Иногда в обеденном перерыве я плакал в офисном туалете, но мне приходилось преодолевать себя, и это казалось правильным. Я начал узнавать о банковском деле, инвестиционно-банковских услугах, и у меня появилась следующая мечта», — приводит слова Вольфа BBC.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

Ранее Вольф назвал популярную песню, которую не переносит пилот команды Льюис Хэмилтон.

Материалы по теме
Вольф назвал популярную песню, от которой Льюиса Хэмилтона начинает «тошнить»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023