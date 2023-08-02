«В перерыве плакал в туалете». Тото Вольф вспомнил о работе в банке
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал об опыте работы в банке. Это было в 1994 году.
«Было очень трудно. Я отправился на стажировку в банк в Варшаве – моя мать полька. Помню, мне совсем не нравилось. Было жаркое лето, и мои друзья были в отпуске или участвовали в гонках, а мне приходилось работать. Иногда в обеденном перерыве я плакал в офисном туалете, но мне приходилось преодолевать себя, и это казалось правильным. Я начал узнавать о банковском деле, инвестиционно-банковских услугах, и у меня появилась следующая мечта», — приводит слова Вольфа BBC.
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Ранее Вольф назвал популярную песню, которую не переносит пилот команды Льюис Хэмилтон.
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