«В перерыве плакал в туалете». Тото Вольф вспомнил о работе в банке

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал об опыте работы в банке. Это было в 1994 году.

«Было очень трудно. Я отправился на стажировку в банк в Варшаве – моя мать полька. Помню, мне совсем не нравилось. Было жаркое лето, и мои друзья были в отпуске или участвовали в гонках, а мне приходилось работать. Иногда в обеденном перерыве я плакал в офисном туалете, но мне приходилось преодолевать себя, и это казалось правильным. Я начал узнавать о банковском деле, инвестиционно-банковских услугах, и у меня появилась следующая мечта», — приводит слова Вольфа BBC.

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