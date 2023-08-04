Президент ФИА бен Сулайем: моя мечта — заводские команды из США и Китая в Формуле-1

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем выразил желание видеть в Формуле-1 заводские команды из США и Китая.
«Моя мечта – целиком американская заводская команда от производителя, и также я хотел бы видеть заводскую команду из Китая.
Все имеют право мечтать. Но это вполне достижимо. В Китае 1,4 миллиарда человек, и более 50 процентов автомобилей, электромобилей на дорогах – китайские. Это факты. Это большой рынок.
Китайцы серьёзно относятся к электромобилям и гибридам. И я кое-что скажу: принятие новых правил в прошлом году стало верным шагом. Если бы мы этого не сделали, вы думаете, «Ауди» присоединилась бы? Это произошло только после того, как правила были утверждены и подписаны представителями всех команд.
Мы сделали это на благо автоспорта. И это помогло открыть дверь. Пришла «Хонда», присоединился «Форд», вопрос с «Порше» решается. Я бы сказал, что вопрос с «Порше» и Формулой-1 всё ещё может решиться. Всё это было не зря», – приводит слова бен Сулайема Аutosport.
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