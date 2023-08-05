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Тото Вольф: последнее обновление дало «Ред Булл» ещё одно преимущество

Тото Вольф: последнее обновление дало «Ред Булл» ещё одно преимущество
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что последнее обновление дало австрийской команде «Ред Булл» ещё одно преимущество над соперниками.

«Я не знаю, доминировали ли мы так же или в меньшей степени, поскольку я думаю, что у нас были годы, когда мы делали это подобным образом, но, по крайней мере, у нас было два болида, которые боролись друг с другом.

Так что это всегда нравилось зрителям, но сейчас это не так. Но это то, что мы имеем, и я часто говорю, что они заслуживают быть на вершине, а мы должны дать отпор. Ожидали ли мы такое отставание? Конечно, нет. Я думаю, что с последним обновлением у них появилось ещё одно преимущество, которое они смогли использовать.

Но, опять же, это всегда возвращает меня к той мысли, что нам просто нужно делать свою работу как можно лучше», — приводит слова Вольфа Мotorsport.

Напомним, победа на Гран-при Бельгии стала 13-й подряд для команды «Ред Булл».

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