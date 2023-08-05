Тото Вольф: последнее обновление дало «Ред Булл» ещё одно преимущество

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что последнее обновление дало австрийской команде «Ред Булл» ещё одно преимущество над соперниками.

«Я не знаю, доминировали ли мы так же или в меньшей степени, поскольку я думаю, что у нас были годы, когда мы делали это подобным образом, но, по крайней мере, у нас было два болида, которые боролись друг с другом.

Так что это всегда нравилось зрителям, но сейчас это не так. Но это то, что мы имеем, и я часто говорю, что они заслуживают быть на вершине, а мы должны дать отпор. Ожидали ли мы такое отставание? Конечно, нет. Я думаю, что с последним обновлением у них появилось ещё одно преимущество, которое они смогли использовать.

Но, опять же, это всегда возвращает меня к той мысли, что нам просто нужно делать свою работу как можно лучше», — приводит слова Вольфа Мotorsport.

Напомним, победа на Гран-при Бельгии стала 13-й подряд для команды «Ред Булл».