Тото Вольф рассказал, чем доминирование «Ред Булл» и «Мерседеса» отличается друг от друга

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о нынешнем доминировании австрийской команды «Ред Булл», сравнив его с прежним превосходством своего гоночного коллектива над соперниками.
«Я не знаю, было ли наше доминирование таким же или оно было меньшим. Но думаю, у нас были годы, когда мы выступали точно так же. Однако, по крайней мере, у нас было две машины, которые сражались друг с другом, так что это оказывалось небольшим развлечением для всех. На данный момент это не так», — приводит слова Вольфа Racingnews365.
В настоящий момент «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 503 очка. «Мерседес» занимает второе место (247 баллов). Топ-3 замыкает «Астон Мартин», на счету которого 196 очков.
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
- 7 августа 2023
-
11:59
-
11:15
-
10:17
-
09:59
-
00:32
- 6 августа 2023
-
22:51
-
21:54
-
21:27
-
20:40
-
20:05
-
19:52
-
18:34
-
17:43
-
17:23
-
15:45
-
15:07
-
14:15
-
12:40
-
12:18
-
00:06
- 5 августа 2023
-
22:26
-
20:39
-
20:10
-
19:47
-
19:34
-
19:00
-
17:51
-
17:30
-
17:04
-
16:31
-
14:38
-
13:47
-
12:32
-
10:54
-
09:29