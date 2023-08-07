Тото Вольф рассказал, чем доминирование «Ред Булл» и «Мерседеса» отличается друг от друга

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о нынешнем доминировании австрийской команды «Ред Булл», сравнив его с прежним превосходством своего гоночного коллектива над соперниками.

«Я не знаю, было ли наше доминирование таким же или оно было меньшим. Но думаю, у нас были годы, когда мы выступали точно так же. Однако, по крайней мере, у нас было две машины, которые сражались друг с другом, так что это оказывалось небольшим развлечением для всех. На данный момент это не так», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

В настоящий момент «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 503 очка. «Мерседес» занимает второе место (247 баллов). Топ-3 замыкает «Астон Мартин», на счету которого 196 очков.

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