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Тото Вольф рассказал, чем доминирование «Ред Булл» и «Мерседеса» отличается друг от друга

Тото Вольф рассказал, чем доминирование «Ред Булл» и «Мерседеса» отличается друг от друга
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о нынешнем доминировании австрийской команды «Ред Булл», сравнив его с прежним превосходством своего гоночного коллектива над соперниками.

«Я не знаю, было ли наше доминирование таким же или оно было меньшим. Но думаю, у нас были годы, когда мы выступали точно так же. Однако, по крайней мере, у нас было две машины, которые сражались друг с другом, так что это оказывалось небольшим развлечением для всех. На данный момент это не так», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

В настоящий момент «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 503 очка. «Мерседес» занимает второе место (247 баллов). Топ-3 замыкает «Астон Мартин», на счету которого 196 очков.

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