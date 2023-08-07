Глава «Астон Мартин» объяснил падение результатов после успешного начала сезона

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался о падении результатов команды после успешного начала сезона.
«Мы не так уж сильно и отстали от конкурентов, и это расстраивает вас как инженера. Квалификационные и финишные позиции создают ощущение, что мы сильно откатились назад, но это не так. Наши конкуренты прибавили сильнее нас и заняли место между нами и «Ред Булл».
Мы постоянно вкладываемся в развитие, но эти машины настолько сложны, что любое изменение влияет на другие части, и возможны побочные эффекты. Очень немногие изменения в машине проявляют себя изолированно. Мы внесли изменение в начале сезона и не ожидали, что будут побочные эффекты, и только после нескольких гонок на разных трассах мы поняли, как оно влияет на машину», – приводит слова Крака пресс-служба «Астон Мартин».
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