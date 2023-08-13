Экс-стратег «Астон Мартин» назвала лучшее тактическое решение первой части сезона Ф-1

Корреспондент Sky Sports Берни Коллинз, работавшая главным стратегом «Астон Мартин», поделилась мнением о лучшем решении по стратегии в первой половине сезона-2023.

«Гран-при Канады обеспечил Алексу Албону и «Уильямс» лучший финиш в этом сезоне. Албон, стартовавший на резине «медиум», как и весь остальной пелотон, помимо «Феррари», остановился под машиной безопасности на 12-м круге, чтобы поставить комплект «хард».

После режима сейфти-кар Албон оказался на 12-м месте, уступив позиции [Валттери] Боттасу и [Карлосу] Сайнсу, которые не заезжали на пит-стоп под машиной безопасности. Понимая, что многие гонщики находились на стратегии двух пит-стопов, Албон и «Уильямс» переключили внимание на управление резиной и попытались растянуть отрезок на «хард» до 58 кругов.

Настройка автомобиля «Уильямс» с высокой скоростью на прямых, даже без DRS, помогла Албону защитить позицию от гонщиков, имевших более высокий общий темп, но меньшую скорость на прямых. Блестящее исполнение стратегии одного пит-стопа привело к тому, что Албон отыграл пять позиций на втором отрезке и защищал их до конца гонки, чтобы закрепить за собой финиш на седьмом месте — лучший финиш в сезоне как для Албона, так и для команды.

Этот результат принёс «Уильямсу» 6 из 11 очков, которые у них есть на данный момент. Этот результат принёс разницу между девятым и седьмым местом в Кубке конструкторов. Отличная стратегия и отличная езда!» — приводит слова Коллинз официальный сайт Формулы-1.