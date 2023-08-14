Александер Албон подвёл итоги первой половины сезона

Пилот «Уильямса» Александер Албон высказался о своих результатах в первой половине сезона.
«Честно говоря, я должен сказать, что пока это действительно хороший год для нас. Если посмотреть на то, что было в Бахрейне в начале сезона, и на то, что мы имеем сейчас, то мы явно добились большого прогресса.
Возможно, не такого сильного, как «Макларен», но мы движемся в правильном направлении. Сейчас мы делим седьмое место в Кубке конструкторов. Если бы перед сезоном вы сказали мне или кому-то из команды, что мы будем седьмыми, мы бы с руками оторвали такое предложение.
Очевидно, что нам просто нужно оставаться сосредоточенными и продолжать работать. Но я уверен, что мы сможем использовать летний перерыв, насладиться им и вернуться обновлёнными.
Просто здорово приезжать на каждый гоночный уикенд и знать, что ты можешь бороться за очки. Такое положение укрепляет уверенность и мотивирует всех в команде. Итак, я бы сказал, что мы наслаждаемся этими моментами, и, надеюсь, мы сможем набирать очки и дальше», — приводит слова Албона Motorsport.
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