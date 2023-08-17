Руководитель «Макларена» рассказал о конкуренции в команде

Андреа Стелла, проводящий свой первый сезон в качестве руководителя команды «Макларен», рассказал о роли Ландо Норриса в команде и об адаптации дебютанта Формулы-1 Оскара Пиастри.
«Ландо определённо стремится занять лидирующие позиции. Я не имею в виду лидирующую позицию в качестве первого пилота, а пилота, который стремится вывести команду вперёд. Имея такого быстрого пилота, как Оскар, вы определённо можете лучше использовать потенциал машины, потому что он сразу был конкурентоспособен и в некоторых поворотах даже немного быстрее.
Сторона гаража Оскара продолжала работать в том же духе, используя передовой опыт, с тем же вниманием, которое было и в предыдущие годы. С инженерной точки зрения очень важно учиться как можно быстрее. Поработав с разными гонщиками, пройдя взлёты и падения, важно, чтобы мы хотели каждый день становиться лучше, чем были раньше. С точки зрения инженеров, которые раньше работали с Даниэлем [Риккардо], а теперь работают с Оскаром, было много обучения и самокритики. В каком-то смысле мы учимся на собственном опыте», — приводит слова Стеллы официальный сайт Формулы-1.
Команда «Макларен» находится на шестом месте в Кубке конструкторов, набрав 86 из 103 очков в четырёх последних Гран-при перед летним перерывом в сезоне-2023.
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