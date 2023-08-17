Майк Крак высказался по поводу «непростой репутации» Алонсо

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался о взаимоотношениях с пилотом команды Фернандо Алонсо, отметив, что они хорошо ладят.

«Непростая репутация Алонсо для руководителя? Я не думаю, что нам вообще нужно как-то руководить друг другом. Он такой же член команды, как и все мы. Очевидно, у него самый высокий профиль, поэтому мы слушаем, что он предлагает. Нам это небезразлично. Он знает, что мы хотим добиваться целей вместе. Как мне кажется, ключевым для нас на данном этапе является установление максимально открытых и прозрачных отношений. До сих пор это работает довольно хорошо», — приводит слова Крака Motorsport.

В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место: