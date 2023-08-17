Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Майк Крак высказался по поводу «непростой репутации» Алонсо

Майк Крак высказался по поводу «непростой репутации» Алонсо
Комментарии

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался о взаимоотношениях с пилотом команды Фернандо Алонсо, отметив, что они хорошо ладят.

«Непростая репутация Алонсо для руководителя? Я не думаю, что нам вообще нужно как-то руководить друг другом. Он такой же член команды, как и все мы. Очевидно, у него самый высокий профиль, поэтому мы слушаем, что он предлагает. Нам это небезразлично. Он знает, что мы хотим добиваться целей вместе. Как мне кажется, ключевым для нас на данном этапе является установление максимально открытых и прозрачных отношений. До сих пор это работает довольно хорошо», — приводит слова Крака Motorsport.

В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место:

Материалы по теме
«Ему нельзя доверять». Гонщик Формулы-1, которого боится даже Алонсо
«Ему нельзя доверять». Гонщик Формулы-1, которого боится даже Алонсо
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023