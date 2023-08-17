«Не помню». Экклстоун — о своих словах, что Масса должен был выиграть титул Ф-1 в 2008-м

Бывший президент Формулы-1 Берни Экклстоун заявил, что не помнит о своём интервью, в котором он сказал, что в сезоне 2008 года титул должен был выиграть бразилец Фелипе Масса. В том сезоне Нельсон Пике-младший попал в аварию во время Гран-при Сингапура, что помогло его партнёру по команде Фернандо Алонсо выиграть гонку, которая повлияла на итоговое положение гонщиков в чемпионате. Экклстоун говорил, что в руководстве Формулы-1 знали, что произошла преднамеренная авария.
«Честно говоря, я ничего из этого не помню. Я точно не помню, чтобы давал интервью», — приводит слова Экклстоуна Reuters.
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Ранее стало известно, что адвокаты Массы готовы начать судебный процесс против Формулы-1 и Международной автомобильной федерации (ФИА).
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