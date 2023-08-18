Зафнауэр обвинил руководство «Альпин» в нетерпеливости

Бывший руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр рассказал, что его беспокоило во время работы в команде и раскритиковал вышестоящее руководство за нежелание ожидать прихода новых специалистов.
«В некоторых организациях уровень навыков сотрудников находится на начальном уровне, это потому что в них трудятся выпускники колледжей, а не кто-то с 25-летним опытом. Эта ситуация происходила в тех областях, где я начинал набирать специалистов. Лучшие в Формуле-1 обычно заключают долгосрочные контракты, хотя бы на три года.
Мне удалось убедить довольно много людей, которые нам были нужны, но, к сожалению, некоторые из них должны были прийти осенью 2023 года, большинство в середине 2024 года, а остальные в 2025 году. Я хотел объяснить, что ситуация развивается и иногда нужно сделать полшага назад, чтобы сделать два вперёд.
В «Альпин» не было этого понимания. Это была либо нетерпеливость, либо эмоции, но определённо никого понимания. К сожалению, это то, что им нужно, и это то, что они найдут», — сказал Зафнауэр на подкасте SiriusXM Cars & Culture.
Временным руководителем «Альпин» был назначен Бруно Фамен. По истечении первой половины сезона-2023 французская команда занимает шестое место.
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