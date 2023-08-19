Майк Крак высказал предположение, почему к Формуле-1 не присоединяются новые команды

Руководитель «Астон Мартин» люксембуржец Майк Крак рассказал об отношении к появлению новых команд в Формуле-1, а также обосновал главную причину, по которой они так и не появляются на стартовой решётке.

«Мы знаем, что некоторые команды изъявляли желание присоединиться к Формуле-1, в том числе из-за увеличивающейся привлекательности этого вида спорта, именно поэтому так много претендентов на место на стартовой решётке. История показывает, что в последний раз, когда к Формуле-1 присоединились новые команды, ни одна из них не продолжила выступления в последних сезонах. Думаю, одним из главных моментов является то, что в Формуле-1 не хотят, чтобы команды приходили и уходили. Вот почему процесс включения новых команд должен быть осторожным. На самом деле мы не вовлечены в решение этого вопроса, поэтому нам нужно принять ситуацию такой, какой она будет», — приводит слова Крака RacingNews365.

До «Хааса» Формула-1 приняла несколько новых команд: «Лотус», «Вирджин», «Хиспания». Все они закончили выступления в Формуле-1, изменяя названия, до сезона-2016.