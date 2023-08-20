Эксперт Лоуренс Баретто рассказал о возможном будущем Александера Албона в Формуле-1

Эксперт Формулы-1 Лоуренс Баретто высоко оценил успехи Александера Албона за рулём «Уильямса» в сезоне-2023 и рассмотрел несколько вариантов продолжения карьеры для тайского гонщика.

«Албону и руководству «Уильямса» предстоит сделать непростой выбор. В команде понимают, что понадобится ещё пять-шесть лет, прежде чем их болид станет конкурентоспособным. К тому времени Алексу будет 32 или 33 года, но он всё ещё будет на 10 лет моложе, чем Фернандо Алонсо сейчас, но эти годы могут оказаться лучшими в его карьере. Однако если «Уильямс» продолжит совершенствоваться, то Албон сыграет значительную роль в их возрождении и создаст команду вокруг себя.

Есть большой интерес со стороны других команд. Известно, что многие из старших инженеров «Ред Булл» высоко оценивают его. Считается, что у Алекса были разговоры с половиной команд в Формуле-1, некоторые из которых, как мне сообщают источники, являются топ-командами. Рынок пилотов будет широким в 2025 году, так как у всех команд, кроме «Макларена», будет хотя бы одно свободное место», — приводит слова Баретто официальный сайт Формулы-1.

В сезоне-2023 Албону удалось набрать 11 очков в 12 первых гонках. Силовой рейтинг Формулы-1 оценивает Алекса как четвёртого сильнейшего пилота в пелотоне.