Назван Гран-при, на котором Шварцман может провести 2-ю тренировку за «Феррари»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о решении команды позволить российскому пилоту Роберту Шварцману выступить на первой тренировке Гран-при Нидерландов. В Зандворте Шварцман заменит испанского гонщика Карлоса Сайнса.

«Роберт выступит в Зандворте на машине Карлоса Сайнса и, вероятно, в Абу-Даби — на машине Шарля Леклера», — приводит слова Вассёра RaceFans.

Фредерик также добавил, что решение отказаться от практики в Нидерландах принял сам Сайнс.

Напомним, Гран-при Нидерландов состоится с 25 по 27 августа и ознаменует окончание летнего перерыва в «Королевских гонках», продолжавшегося с 30 июля, когда проходил Гран-при Бельгии.

Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»: