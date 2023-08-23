Назван Гран-при, на котором Шварцман может провести 2-ю тренировку за «Феррари»
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о решении команды позволить российскому пилоту Роберту Шварцману выступить на первой тренировке Гран-при Нидерландов. В Зандворте Шварцман заменит испанского гонщика Карлоса Сайнса.
«Роберт выступит в Зандворте на машине Карлоса Сайнса и, вероятно, в Абу-Даби — на машине Шарля Леклера», — приводит слова Вассёра RaceFans.
Фредерик также добавил, что решение отказаться от практики в Нидерландах принял сам Сайнс.
Напомним, Гран-при Нидерландов состоится с 25 по 27 августа и ознаменует окончание летнего перерыва в «Королевских гонках», продолжавшегося с 30 июля, когда проходил Гран-при Бельгии.
Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»:
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