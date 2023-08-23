Вероятность протеста таксистов во время Гран-при Нидерландов выросла

Угроза забастовки таксистов во время Гран-при Нидерландов, которое пройдёт в регионе Харлем, значительно выросла, сообщает De Telegraaf.

По информации источника, после того как стало известно, что водителям за пределами муниципалитета Зандворта удалось получить разрешения на въезд на территорию во время Гран-при Нидерландов, местные таксисты, которые лишены такого пропуска, возмутились ещё больше. Сообщается, что, если до пятницы решение о выдаче пропусков не изменится, в субботу и воскресенье могут начаться акции протеста.

Ранее около 150 таксистов, работающих в регионе, выражали недовольство сложившейся ситуацией и требовали решения от муниципалитета, в противном случае они угрожали «крайними мерами», такими как демонстрации или перекрытие путей к трассе.