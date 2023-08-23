Серхио Перес обозначил цель на вторую половину сезона

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился ожиданиями от Гран-при Нидерландов, а также рассказал о своей цели на вторую половину сезона.
«У меня были отличные летние каникулы: я вместе с семьёй вернулся в Мексику и там усердно тренировался. На этой неделе я работал со своими инженерами, всегда приятно наверстать упущенное после перерыва, и мы очень хорошо подготовились к уикенду и полностью к нему готовы.
Я хочу продолжить с того места, на котором закончил гонку в Спа, стабильно находиться на подиуме и бороться до самого конца сезона.
Гонка в Зандворте будет сложной, но мы просто продолжаем работать как команда и постараемся выложиться на все сто процентов и добиться хорошего результата независимо от погоды», — приводит слова Переса RacingNews365.
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