Роберт Шварцман высказался об участии в первой практике Гран-при Нидерландов

Пилот «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал своё участие в первой свободной тренировке Гран-при Нидерландов. Напомним, Шварцман заменил Карлоса Сайнса и показал 19-й результат.
«Нашей главной целью сегодня было проехать много последовательных кругов, поработать над решениями, связанными с аэродинамическим балансом и гоночным темпом, что мы и сделали.
В команде ожидали, что это будет самая тяжёлая сессия первой тренировки, поэтому, с одной стороны, я рад, что мне удалось пройти всю программу без ошибок и преодолеть все трудности, но, с другой стороны, как гонщик ты всегда хочешь добиться высоких показателей и добиться высоких результатов. Хочется показать свой темп. Однако сегодня речь шла не о производительности, а скорее о сборе данных, поэтому я надеюсь, что проделанная нами работа будет полезна до конца сезона», — написал Шварцман на своей странице в «Твиттере».
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