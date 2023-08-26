Расселл: если честно, я очень рад за «Уильямс»

Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл отреагировал на своё третье место по итогам квалификации Гран-при Нидерландов Формулы-1. Напарник британца по «Мерседесу» Льюис Хэмилтон стал только 13-м, в то время как пилот «Уильямса» Александер Албон показал четвёртое время.

«Отличная сессия, очень рад быть в топ-3. Это хорошая позиция, чтобы побороться за подиум. Мой круг получился неплохим. На влажной трассе у нас были проблемы, но по мере подсыхания асфальта мы стали быстрее. Надеюсь, что завтра у нас будет хорошая битва с Албоном, Норрисом и другими пилотами.

Если честно, я очень рад за «Уильямс». Приятно было видеть, как ребята рады результату», — заявил Расселл в своём комментарии сразу после квалификации.