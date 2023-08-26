Расселл: если честно, я очень рад за «Уильямс»
Поделиться
Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл отреагировал на своё третье место по итогам квалификации Гран-при Нидерландов Формулы-1. Напарник британца по «Мерседесу» Льюис Хэмилтон стал только 13-м, в то время как пилот «Уильямса» Александер Албон показал четвёртое время.
«Отличная сессия, очень рад быть в топ-3. Это хорошая позиция, чтобы побороться за подиум. Мой круг получился неплохим. На влажной трассе у нас были проблемы, но по мере подсыхания асфальта мы стали быстрее. Надеюсь, что завтра у нас будет хорошая битва с Албоном, Норрисом и другими пилотами.
Если честно, я очень рад за «Уильямс». Приятно было видеть, как ребята рады результату», — заявил Расселл в своём комментарии сразу после квалификации.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 августа 2023
-
18:39
-
18:32
-
18:30
-
18:17
-
18:17
-
18:13
-
18:11
-
17:57
-
17:52
-
17:49
-
17:32
-
17:22
-
16:58
-
16:04
-
15:17
-
14:20
-
13:45
-
13:43
-
12:54
-
12:09
-
11:02
-
09:41
-
09:00
-
01:44
-
01:38
-
01:21
-
01:01
-
00:35
-
00:08
- 25 августа 2023
-
23:10
-
22:12
-
21:31
-
20:36
-
20:35
-
20:29
Партнерский контент