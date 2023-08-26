Тото Вольф — о штрафах: если вы знаете, что не попадёте в тюрьму, то вы будете обманывать

Босс «Мерседеса» австрийский инженер Тото Вольф рассказал, что не понимает правила, согласно которым штрафуют пилотов за блокировки других гонщиков в квалификационных сессиях. Напомним, ранее судьи Формулы-1 сообщили о штрафе Юки Цуноде за блокировку Льюиса Хэмилтона во втором сегменте квалификации Гран-при Нидерландов.
«Я думаю что ответ — это штраф. Штраф и ещё раз штраф. Если вы знаете, что не попадёте в тюрьму, когда мошенничаете с налогами, то вы будете обманывать налог. Поэтому я не понимаю, почему за такие вещи не наказывают. Это было явным препятствием для некоторых гонщиков в первом сегменте.
Цунода, он хороший парень, но он помешал Льюису на быстром круге. Он не сдвинулся с сухой траектории. Он нырнул с внутренней стороны, и казалось, что это того не стоило, тогда как переход с сухой траектории на мокрую и обратно влияет очень сильно. Я думаю, что одна десятая позволила бы Льюису оказаться в третьем сегменте, поэтому нужно быть более жёсткими в плане штрафов, тогда пилоты снова будут смотреть в свои зеркала», — приводит слова Вольфа Sky Sports.
Помимо Юки Цуноды, расследование по итогам квалификации Гран-при Нидерландов было открыто в отношении Карлоса Сайнса и Лэнса Стролла, однако они избежали штрафов на позиции на стартовой решётке.
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