«Очень плохой результат». Вольф категорично высказался о Гран-при Нидерландов

Глава «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги выступления команды на Гран-при Нидерландов. Напомним, Льюис Хэмилтон финишировал седьмым, а Джордж Расселл стал только 17-м.

«Я считаю, что мы катастрофически долго оставались на трассе. Мы поняли это [наступление дождя] совершенно неверно, и это досадно, потому что у машины был хороший темп. Начиная с этого момента мы пытались восстановиться настолько, насколько это было возможно.

Я бы предпочёл иметь быструю в гонке машину и посредственный результат, даже если это расстраивает. Это горько-сладкие ощущения, потому что результат попросту очень плохой», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

Ранее Хэмилтон объяснил, почему не смог подняться выше шестого места.