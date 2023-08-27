«Очень плохой результат». Вольф категорично высказался о Гран-при Нидерландов
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги выступления команды на Гран-при Нидерландов. Напомним, Льюис Хэмилтон финишировал седьмым, а Джордж Расселл стал только 17-м.
«Я считаю, что мы катастрофически долго оставались на трассе. Мы поняли это [наступление дождя] совершенно неверно, и это досадно, потому что у машины был хороший темп. Начиная с этого момента мы пытались восстановиться настолько, насколько это было возможно.
Я бы предпочёл иметь быструю в гонке машину и посредственный результат, даже если это расстраивает. Это горько-сладкие ощущения, потому что результат попросту очень плохой», — приводит слова Вольфа Sky Sports.
Ранее Хэмилтон объяснил, почему не смог подняться выше шестого места.
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