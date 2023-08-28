Гран-при Нидерландов стал рекордным по числу пит-стопов в истории Формулы-1

В Зандворте завершился Гран-при Нидерландов Формулы-1, который стал рекордным по количеству пит-стопов. В общей сложности пилоты провели 89 пит-стопов.
Фото: Pirelli
Прежний рекорд принадлежал этапу в Венгрии во время чемпионата в сезоне-2011 (88).
Гран-при Нидерландов. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 72 круга.
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3.744.
3. Пьер Гасли («Альпин») +7.058.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +10.068.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +12.541.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +13.209.
7. Ландо Норрис («Макларен») +13.232.
8. Александер Албон («Уильямс») +15.155.
9. Оскар Пиастри («Макларен») +16.580.
10. Эстебан Окон («Альпин») +18.346.
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +20.087.
12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +20.840.
13. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +26.147.
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +26.410.
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +27.388.
16. Юки Цунода («Альфа Таури») +29.893.
17. Джордж Расселл («Мерседес») +55.754.
Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»), Шарль Леклер («Феррари»), Логан Сарджент («Уильямс») — сошли.
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