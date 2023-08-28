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Вассёр объяснил, почему долгий пит-стоп Леклера нельзя считать провальным

Вассёр объяснил, почему долгий пит-стоп Леклера нельзя считать провальным
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о запрошенном пит-стопе пилота команды Шарля Леклера во время Гран-при Нидерландов, к которому она оказалась не совсем готова. В результате возникла заминка. Напомним, у монегаска возникли проблемы с днищем после контакта с Оскаром Пиастри из «Макларена». В результате он был вынужден сойти на 42-м круге.

«Я думаю, первый пит-стоп Шарля выглядел немного странно со стороны. Но это было очень хорошее решение. Да, оно было поздним, потому что он был на пит-лейне, когда сказал нам о нём! Но это был правильный выбор. На самом деле пилоты заметили дождь раньше нас, поэтому Шарль и решил заехать на пит-стоп. Повторюсь, решение было поздним. Но опять же, я думаю, оно было верным, потому что после пит-стопа он был в гораздо лучшем положении, чем раньше. Даже с учётом шести-семи секунд, которые мы потеряли на пит-лейне, это было хорошее решение», — приводит слова Вассёра PlanetF1.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

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