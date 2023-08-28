Вольф намерен вернуть Мика Шумахера на стартовую решётку, чтобы уязвить «Ред Булл»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф пытается вернуть своего резервиста Мика Шумахера на стартовую решётку. Таким образом он желает показать неправоту команды «Ред Булл», не обращавшей на Шумахера внимания при поиске кандидата на место в «Альфа Таури». Об этом информирует Auto Bild со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Думаю, Тото хочет вернуть Мика в Формулу-1 [на роль боевого пилота], чтобы доказать что-то, в том числе и «Ред Булл», — приводит слова источника Auto Bild.

Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг.

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Ранее мыслями по поводу возможности получить роль боевого пилота команды Формулы-1 поделился сам Мик.