Хэмилтон: я мог бросить вызов Ферстаппену на ГП Нидерландов, темп у меня был

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказал мнение, что у него был темп, достаточный для того, чтобы бросить вызов Максу Ферстаппену («Ред Булл») на Гран-при Нидерландов, но он упустил шанс из-за неудовлетворительного выступления в квалификации и неудачных стратегических решений.

«Сегодня у меня был темп, и, если бы мы выбрали правильную стратегию, я мог бы бросить вызов двум лучшим. Мы бы бросили вызов Максу. Если говорить о скорости, мы были не так уж далеки от него. Я не говорю, что мы бы победили их, но я думаю, мы были бы счастливы», — приводит слова Хэмилтона ESPN US.

Напомним, Хэмилтон в Зандворте стал шестым. Ферстаппен одержал победу.

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