Ральф Шумахер высказался о возможном переходе Мика в «Уильямс»
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказал мнение, что «Уильямс» является привлекательной командой для многих гонщиков. В частности, считает Шумахер, в «Уильямс» готов бы был перейти пилот «Хааса» Нико Хюлькенберга, если бы предоставилась такая возможность. При этом переходу Мика Шумахера в британскую команду Ральф не стал бы придать большого значения.
«Уильямс» интересен многим гонщикам. Мне даже кажется, что, если бы у Нико Хюлькенберга был шанс перейти в «Уильямс», он бы подписал контракт с ними. Что касается Мика и «Уильямса», я бы не стал придавать этому слишком большого значения. Есть много гонщиков, которые хотят попасть в Формулу-1», — написал Шумахер в своей колонке на Sky Sport Germany.
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
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