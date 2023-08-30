ФИА раскрыла уловки команд с гибкими крыльями и ужесточит регламент

В преддверии Гран-при Нидерландов Формулы-1 Международная автомобильная федерация (ФИА) разослала командам техническую директиву, в которой говорилось об имеющемся у организации основании подозревать участников чемпионата в создании «специальных согласованных конструкций» с применением «относительного перемещения соседних элементов» с целью получения аэродинамического преимущества. Об этом информирует издание Motorsport, в распоряжении которого оказалась копия директивы.
В директиве говорится, что любая конструкция, которая работает таким образом, нарушает статью 3.2.2 Технического регламента Формулы-1 (компоненты, влияющие на аэродинамические характеристики автомобиля, должны быть жёстко закреплены и неподвижны).
Сообщается, что ФИА была вынуждена принять меры, поскольку считает, что команды используют сложные системы, которые вращают и изгибают элементы переднего и заднего крыльев такими способами, которые невозможно обнаружить с помощью обычных нагрузочных тестов.
Организация подчеркнула, что будет уделять особое внимание четырём моментам, хотя, по её мнению, могут быть и другие.
1) элементам крыльев, которые передают вертикальную, продольную или поперечную нагрузку на соответствующие кузовные панели, к которым закреплены;
2) элементы крыльев, которые могут вращаться относительно соответствующих кузовных панелей, к которым закреплены;
3) конструкции, в которых применяются эластичные сопряжения, гибкие профили или гибкие переходы между деталями, которые могут деформироваться, изгибаться или скручиваться для создания локального отклонения от кузовной панели, к которой они закреплены;
4) конструкции, применяющие «мягкие» концевые кромки крыльев для предотвращения «локального растрескивания» в местах соединения элементов.
Командам было предложено представить все необходимые чертежи, показывающие конструкции их крыльев, к 8 сентября.
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
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