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Вассёр признался, что считает «Феррари» второй быстрейшей машиной

Вассёр признался, что считает «Феррари» второй быстрейшей машиной
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мнением о скорости болида своей команды, сравнив его с болидами конкурентов, а также рассказал об улучшениях в ближайших гонках.

«В Зандворте мы финишировали впереди «Макларена». Мне кажется, что люди достаточно резки в своих суждениях по вопросам скорости «Феррари». Мы по-прежнему на втором месте по чистому времени круга в квалификации. Конечно, труднее совершенствоваться, когда ты «Мерседес», «Макларен» или «Феррари», чем когда ты «Уильямс», который был десятым. Мы сделаем несколько небольших шагов вперёд, и я надеюсь, что в Монце нас ждёт успех с точки зрения выступлений.

Пока что я не хочу говорить о машине следующего года. Это совсем другой проект. Мы все пытаемся добиться лучшего в существующем регламенте. Нам предстоит провести ещё девять гонок, и уже в паре следующих нас ждут улучшения. Проект следующего года будет другим, но мы сохраним информацию для нашей базы», — приводит слова Вассёра Speedcafe.

«Феррари» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов в сезоне-2023, преследуя «Астон Мартин» и «Мерседес». Пилотам «Феррари» лишь в трёх гонках удалось занять место на подиуме.

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