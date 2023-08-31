Вольф — о новых контрактах Хэмилтона и Расселла: у нас самая сильная пара на решётке

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал объявление о том, что Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл останутся пилотами заводской команды немцев в Формуле-1 в 2024-2025 годах.

«Продолжение работы с нашей нынешней парой пилотов было простым решением. У нас самая сильная пара на решётке, и оба гонщика играют важнейшую роль по продвижению команды вперёд. Силы и стабильность, которой они нас обеспечивают, станет ключом в фундаменте нашего будущего успеха.

Наше партнёрство с Льюисом — одно из самых успешных в истории спорта. Вопрос о нашем совместном будущем всегда был формальностью, но нам придаст энергии то, что мы публично всё подтвердим. Его качества как истинного гонщика иллюстрируются невероятными рекордами на трассе. Но по ходу этих лет вместе он также вырос в лидера нашей команды. Эти лидерские качества крайне важны в момент, когда мы концентрируемся на том, чтобы снова сражаться за чемпионство. Как самая большая глобальная звезда Ф-1 он также сыграл ключевую роль в нашей посвящённости идеям разнообразия, инклюзивности и экологичности.

Джордж — один из лидеров своего поколения. Он оправдал нашу веру в него, когда мы сделали его боевым пилотом в 2022 году. Его первый поул в Венгрии и первая победа в Сан-Паулу были выдающимися моментами прошлого сезона. Он как пилот сочетает себе невероятную скорость и упорство настоящего бойца. Но он также обладает интеллектом и вниманием к деталям, которые помогут ему продолжать расти, развиваться и совершенствоваться дальше. Он идеально вписывается в команду, и мы рады продлить сотрудничество на ближайшие годы", — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».