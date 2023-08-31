Расселл прояснил отношение к решению Хэмилтона продлить контракт с «Мерседесом»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл признался, что решение его товарища по команде Льюиса Хэмилтона продлить контракт с гоночным коллективом является признаком того, что в ближайшие годы «Мерседес» станет сильнее.

«Думаю, чрезвычайно важно продолжать те отношения, которые у нас есть. Порой при смене пары пилотов динамика немного меняется, и это может нарушить некоторые внутренние процессы. Мы знаем, что у нас никогда не было никаких проблем в этом отношении. В команде здоровая конкуренция, которая существует с первого дня. Мы оба подталкиваем друг друга. Для меня очень важно видеть, что Льюис продолжает выступать. Помимо прочего, это показывает, насколько он верит в команду. Он бы не остался, если бы не верил, что команда способна снова победить. Так что это лишь укрепляет мою уверенность в команде. Это стимул для всех», — приводит слова Расселла RaceFans.

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